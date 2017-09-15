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Данные по налоговым накладным теперь можно отслеживать онлайн

15.09.2017 16:29
ГФС запустила сервис для плательщиков НДС, позволяющий в реальном времени отслеживать данные в Едином реестре налоговых накладных
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственная фискальная служба запустила сервис, пользуясь которым плательщики налога на добавленную стоимость и их контрагенты смогут в реальном времени отслеживать данные в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) по составленным ими налоговым накладным. Об этом ГФС сообщила в Facebook.

"Плательщикам НДС после идентификации с использованием электронной цифровой подписи любого аккредитованного центра сертификации ключей в личном кабинете предоставлена возможность просмотра сведений о налоговых накладных и/или результатах корректировки (НН/РК), как зарегистрированных, так и тех регистрация которых остановлена в соответствии с требованиями пункта 201.16 статьи 201 Налогового кодекса Украины, а также тех, в отношении которых комиссией ГФС принято решение о регистрации или отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН", - сказано в сообщении.

Поиск информации в ЕРНН осуществляется по основным реквизитам НН/РК, а также по индивидуальному налоговому номеру продавца и покупателя товаров/услуг. Также плательщики смогут загрузить НН/РК в электронном виде.

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В ГФС также добавили, что в Электронном кабинете для плательщиков НДС функционируют следующие сервисы:

- просмотр данных Реестра плательщиков НДС в режиме он-лайн;

- формирование и передача Регистрационного заявления плательщика налога на добавленную стоимость, сервисных запросов и получение выписок на них;

- представление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;

- доступ к проведенным операциям и движению средств на электронном счете в Системе электронного администрирования НДС;

- регистрация НН/РК в ЕРНН.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС, Налогообложение, ГФС
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