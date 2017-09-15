Кабмин одобрил проект госбюджета-2018
Кабинет министров одобрил проект закона о Государственном бюджете Украины на 2018 г. и собирается безотлагательно внести его на рассмотрение Верховной Рады. Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу, 15 сентября, сообщает Укринформ.
Кабмин в проекте госбюджета на следующий год заложил рост ВВП на уровне 3% при 7% инфляции. Дефицит госбюджета определен в 2,4%. Проект госбюджета на 2018 г предусматривает выделение на безопасность и оборону государства 163 млрд грн.
Доходная часть госбюджета составит 1,2 трлн грн.
Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, в проекте бюджета определены предложения правительства о повышении заработной платы педагогам на 25% и врачам.
Приоритетом также назван ремонт дорог, на Дорожный фонд предусмотрено 44 млрд грн.
Ранее сообщалось, что проектом бюджета предусмотрено повышение минимальной зарплаты с 3200 грн до 3723 грн.
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