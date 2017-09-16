Беларусь получила кредит у России для погашения кредита от России
Беларусь получила государственный кредит от РФ в размере $700 млн. Об этом сообщает министерство финансов страны.
"15 сентября средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", - говорится в сообщении.
Погашение кредита предусмотрено дважды в год, в апреле и октябре, начиная с 2018 г. по 2027 г.
Ставка кредита - 6-месячный LIBOR плюс маржа, которая рассчитывается как разница между доходностью долларовых евробондов РФ с погашением через 7 лет и расчетной ставкой 7-летнего процентного свопа в долларах США.
Кредит предназначен на рефинансирование обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному займу.
Как сообщалось, решение о предоставлении кредита было принято страной-агрессором в августе 2017 г.
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