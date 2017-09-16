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Украина рассчитывает занять на внешних рынках $2 млрд в 2018 году

16.09.2017 14:30
По словам министра финансов Александра Данилюка, планируется привлечь на внешних рынках $2 млрд в 2018 году и столько же - через год
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствований примерно $2 млрд в следующем году и столько же в 2019 году. Об эом рассказал министр финансов Александр Данилюк на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

"Мы планируем (привлечь - ред.) в следующем году, и это есть в программе с МВФ, на рынках внешних заимствований около $2 млрд. И в 2019 году тоже еще $2 млрд", - отметил глава Минфина.

Он добавил, что эти суммы являются ориентировочными и могут измениться.

В июне Данилюк говорил, что Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере $14 млрд в 2017-2019 годах, $11 млрд из которых нужно будет выплатить из госбюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле вырос на 1,4%, или на $1,05 млрд - до $76,06 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов, Данилюк
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