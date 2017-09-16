Украина рассчитывает занять на внешних рынках $2 млрд в 2018 году
Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствований примерно $2 млрд в следующем году и столько же в 2019 году. Об эом рассказал министр финансов Александр Данилюк на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.
"Мы планируем (привлечь - ред.) в следующем году, и это есть в программе с МВФ, на рынках внешних заимствований около $2 млрд. И в 2019 году тоже еще $2 млрд", - отметил глава Минфина.
Он добавил, что эти суммы являются ориентировочными и могут измениться.
В июне Данилюк говорил, что Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере $14 млрд в 2017-2019 годах, $11 млрд из которых нужно будет выплатить из госбюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях.
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле вырос на 1,4%, или на $1,05 млрд - до $76,06 млрд.
Читайте также: Жизнь взаймы. Зачем Минфин выпускает новые евробонды
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Украина рассчитывает занять на внешних рынках $2 млрд в 2018 году 14:30
- Беларусь получила кредит у России для погашения кредита от России 09:02
- Кабмин одобрил проект госбюджета-2018 18:47
- Данные по налоговым накладным теперь можно отслеживать онлайн 16:29
- Достижения Украины впечатляют - экономист Пол Кругман 13:27
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4730
-
3547
-
3002
-
2195
-
2099
- Украина рассчитывает занять на внешних рынках $2 млрд в 2018 году 14:30
- Беларусь получила кредит у России для погашения кредита от России 09:02
- Кабмин одобрил проект госбюджета-2018 вчера 18:47
- Кабмин предусмотрел повышение минимальной зарплаты вчера 18:37
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,21/26,245 вчера 17:33