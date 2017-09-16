Украина рассчитывает занять на внешних рынках $2 млрд в 2018 году

По словам министра финансов Александра Данилюка, планируется привлечь на внешних рынках $2 млрд в 2018 году и столько же - через год

Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствований примерно $2 млрд в следующем году и столько же в 2019 году. Об эом рассказал министр финансов Александр Данилюк на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.



"Мы планируем (привлечь - ред.) в следующем году, и это есть в программе с МВФ, на рынках внешних заимствований около $2 млрд. И в 2019 году тоже еще $2 млрд", - отметил глава Минфина.



Он добавил, что эти суммы являются ориентировочными и могут измениться.



В июне Данилюк говорил, что Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере $14 млрд в 2017-2019 годах, $11 млрд из которых нужно будет выплатить из госбюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях.



Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле вырос на 1,4%, или на $1,05 млрд - до $76,06 млрд.



Читайте также: Жизнь взаймы. Зачем Минфин выпускает новые евробонды



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter