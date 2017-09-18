НБУ утвердил основные принципы денежной политики на 2018 год
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Данилишин отметил, что регулятор планирует и в дальнейшем соблюдать режим инфляционного таргетирования. Основной целью Национального банка является обеспечение стабильности гривни. "Сохранение покупательной способности гривни будет происходить благодаря поддержке в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких, стабильных темпов инфляции, которые измеряются индексом потребительских цен", - написал Данилишин.
Среднесрочная цель по инфляции была обнародована в основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год и остается неизменной: декабрь 2018 - 6% с допустимым диапазоном отклонений ± 2 п.п.; декабрь 2019 - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п.п.; декабрь 2020 и далее - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п.п.
"Достижение поставленных инфляционных целей будет способствовать обеспечению ожидаемых темпов роста реального ВВП, который в соответствии с прогнозных показателей правительства и Национального банка в 2018 году должен ускориться до 3%, а с 2019 года - до 4%", - сообщил Данилишин.
Ранее в Нацбанке сообщали, что на конец 2017 года уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п.
В августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.
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