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НБУ утвердил основные принципы денежной политики на 2018 год

18.09.2017 11:22
Нацбанк сохранил цель по инфляции на 2020 год на уровне 5%
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Данилишин отметил, что регулятор планирует и в дальнейшем соблюдать режим инфляционного таргетирования. Основной целью Национального банка является обеспечение стабильности гривни. "Сохранение покупательной способности гривни будет происходить благодаря поддержке в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких, стабильных темпов инфляции, которые измеряются индексом потребительских цен", - написал Данилишин.

Среднесрочная цель по инфляции ​​была обнародована в основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год и остается неизменной: декабрь 2018 - 6% с допустимым диапазоном отклонений ± 2 п.п.; декабрь 2019 - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п.п.; декабрь 2020 и далее - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п.п.

"Достижение поставленных инфляционных целей будет способствовать обеспечению ожидаемых темпов роста реального ВВП, который в соответствии с прогнозных показателей правительства и Национального банка в 2018 году должен ускориться до 3%, а с 2019 года - до 4%", - сообщил Данилишин.

Ранее в Нацбанке сообщали, что на конец 2017 года уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. 

В августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
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