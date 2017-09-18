Обнародован проект госбюджета-2018: макропоказатели
Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте проект государственного бюджета на 2018 год с ожидаемым годовым ростом ВВП на 3% и показателем дефицита в 77,9 млрд грн.
Доходы госбюджета на следующий год запланированы в сумме 877 млрд грн, расходы - 948 млрд грн.
Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга - 747,6 млрд грн.
Минимальная зарплата с 1 января 2018 года установлена на уровне 3723 грн.
Что касаетсчя прожиточного минимума, в документе говорится: "Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 грн, с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:
детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 грн, с 1 июля - 1559 грн, с 1 декабря - 1626 грн;
детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 грн, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 грн;
трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 грн, с 1 июля - 1841 грн, с 1 декабря - 1921 грн;
лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 грн, с 1 июля - 1435 грн, с 1 декабря - 1497 грн".
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