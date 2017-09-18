 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.05  26.34   EUR:  30.85  31.46
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Кабмин представит проект бюджета в парламенте 22 сентября

18.09.2017 12:30
Кабмин представит проект бюджета в парламенте 22 сентября
Андрей Парубий

Кабмин представит проект бюджета на 2018 год в парламенте в пятницу, 22 сентября. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на заседании согласительного совета Верховной Рады, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что в среду, 20 сентября, депутаты продолжат работу с правками к законопроектам по судебной реформе. "Поэтому предлагаю представить проект бюджета Верховной Раде в пятницу, так как в среду мы будем работать на судебной или пенсионной реформой", - сказал Парубий.

На сайте парламента уже обнародовали проект госбюджета на следующий год с прогнозным ростом ВВП на 3% и дефицитом на уровне 78 млрд грн.

Читайте также - Обнародован проект госбюджета-2018: макропоказатели

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров