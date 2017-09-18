Кабмин представит проект бюджета в парламенте 22 сентября
Кабмин представит проект бюджета на 2018 год в парламенте в пятницу, 22 сентября. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на заседании согласительного совета Верховной Рады, передает корреспондент LIGA.net.
Он отметил, что в среду, 20 сентября, депутаты продолжат работу с правками к законопроектам по судебной реформе. "Поэтому предлагаю представить проект бюджета Верховной Раде в пятницу, так как в среду мы будем работать на судебной или пенсионной реформой", - сказал Парубий.
На сайте парламента уже обнародовали проект госбюджета на следующий год с прогнозным ростом ВВП на 3% и дефицитом на уровне 78 млрд грн.
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