В 2018 году прожиточный минимум вырастет на 153 грн
Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в следующем году в два этапа - до 1853 грн. Это предусмотрено проектом госбюджета на 2018 год.
Правительство предлагает установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 грн, с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн.
Для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 января 2018 года составит 1492 грн, с 1 июля - 1559 грн, с 1 декабря - 1626 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 грн, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 грн.
Для трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 грн, с 1 июля - 1841 грн, с 1 декабря - 1921 грн.
Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 грн, с 1 июля - 1435 грн, с 1 декабря - 1497 грн.
Напомним, в 2017 году прожиточный минимум с 1 января составлял 1544 грн, с 1 мая - 1624 грн, с 1 декабря он должен вырасти до 1700 грн.
Напомним, сегодня на сайте Верховной Рады обнародован проект госбюджета на 2018 год.
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