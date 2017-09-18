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В 2018 году прожиточный минимум вырастет на 153 грн

18.09.2017 12:53
Согласно проекту госбюджета-2018, к концу года прожиточный минимум вырастет до 1853 грн
Фото - НБУ

Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в следующем году в два этапа - до 1853 грн. Это предусмотрено проектом госбюджета на 2018 год.

Правительство предлагает установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 грн, с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 января 2018 года составит 1492 грн, с 1 июля - 1559 грн, с 1 декабря - 1626 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 грн, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Для трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 грн, с 1 июля - 1841 грн, с 1 декабря - 1921 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 грн, с 1 июля - 1435 грн, с 1 декабря - 1497 грн.

Напомним, в 2017 году прожиточный минимум с 1 января составлял 1544 грн, с 1 мая - 1624 грн, с 1 декабря он должен вырасти до 1700 грн.

Напомним, сегодня на сайте Верховной Рады обнародован проект госбюджета на 2018 год.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, прожиточный минимум
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