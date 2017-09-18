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НБУ хотят обязать перечислить в бюджет 48 млрд грн прибыли

18.09.2017 14:16
Кабмин в проекте госбюджета-2018 предлагает обязать Нацбанк перечлислить в бюджет 48 млрд грн прибыли
Фото: пресс-служба КМУ

Кабинет министров предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк Украины перечислить в государственный бюджет 47,8 млрд грн прибыли в 2018 году. Об этом говорится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

"Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов…, перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 47,8 млрд грн", - гласит документ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, КМУ, Госбюджет
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