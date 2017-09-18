НБУ хотят обязать перечислить в бюджет 48 млрд грн прибыли

Кабмин в проекте госбюджета-2018 предлагает обязать Нацбанк перечлислить в бюджет 48 млрд грн прибыли

Кабинет министров предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк Украины перечислить в государственный бюджет 47,8 млрд грн прибыли в 2018 году. Об этом говорится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады.



"Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов…, перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 47,8 млрд грн", - гласит документ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.