Украина выкупит свои евробонды на $1,58 млрд
Украина получила согласие от держателей еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах согласие на досрочный выкуп ценных бумаг на сумму $1,58 млрд. Об этом Министерство финансов Украины сообщает на сайте Ирландской фондовой биржи.
7 сентября ведомство предложило держателям бондов с погашением в 2019 и 2020 годах досрочный выкуп облигаций.
По результатам тендера Минфин получил предложение досрочного выкупа бумаг с погашением в 2019 г. на сумму $1,16 млрд, с погашением в 2020 г. - на $415,15 млн.
Таким образом, Украина согласилась выкупить долги на общую сумму $1,58 млрд. Ожидаемая дата - 25 сентября.
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