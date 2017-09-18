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Украина выкупит свои евробонды на $1,58 млрд

18.09.2017 14:53
Евробонды с погашением в 2019 будут выкуплены на сумму $1,161 миллиарда, в 2020 году - на $415 миллионов

Украина получила согласие от держателей еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах согласие на досрочный выкуп ценных бумаг на сумму $1,58 млрд. Об этом Министерство финансов Украины сообщает на сайте Ирландской фондовой биржи.

7 сентября ведомство предложило держателям бондов с погашением в 2019 и 2020 годах досрочный выкуп облигаций.

По результатам тендера Минфин получил предложение досрочного выкупа бумаг с погашением в 2019 г. на сумму $1,16 млрд, с погашением в 2020 г. - на $415,15 млн.

Таким образом, Украина согласилась выкупить долги на общую сумму $1,58 млрд. Ожидаемая дата - 25 сентября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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