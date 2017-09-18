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Валовый внешний долг Украины вырос до $115 млрд

18.09.2017 17:05
Во втором квартале валовый внешний долг Украины вырос на 1% по сравнению с уровнем начала года
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Валовый внешний долг во втором квартале составил $114,8 млрд, что на 1,05% больше, чем на начало года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

По сектору общего государственного управления внешний долг увеличился до $37,3 млрд, НБУ - до $7,6 млрд, другим депозитным корпорациям - до $6,8 млрд, уточняет НБУ.

По другим секторам внешний долг вырос до $54 млрд, по прямым инвестициям - до $9 млрд.

Валовый внешний долг за первый квартал уменьшился на 1,2% или на $1,37 млрд - $117,36 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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