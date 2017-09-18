Украина разместила евробонды на $3 млрд - СМИ
Украина разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд и с доходностью 7,375% годовых. Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Об этом агентству Reuters сообщил источник в финансовых кругах.
Отмечается, что первоначальный ориентир доходности бондов составлял около 7,75% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,500% годовых. Спрос на новые бумаги составил $9,3 млрд.
Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Средства планируется направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019 и 2020 годах.
Ранее Минфин сообщил, что инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $1,576 млрд.
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7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.
Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.
В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.
1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.
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