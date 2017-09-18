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Украина разместила евробонды на $3 млрд - СМИ

18.09.2017 20:23
Ориентир доходности по облигациям составлял около 7,75% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен до 7,375-7,5%
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Украина разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд и с доходностью 7,375% годовых. Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Об этом агентству Reuters сообщил источник в финансовых кругах.

Отмечается, что первоначальный ориентир доходности бондов составлял около 7,75% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,500% годовых. Спрос на новые бумаги составил $9,3 млрд.

Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Средства планируется направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019 и 2020 годах. 

Ранее Минфин сообщил, что инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $1,576 млрд.

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7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.

Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.

В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: еврооблигации, евробонды
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