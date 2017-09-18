Пол Кругман: Этот мир не нов, и мы не знаем, что с ним делать

Нобелевский лауреат - об успехе Украины, правилах поведения при кризисе и предсказаниях будущего

Нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман выступил 15 сентября на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии. На этот раз участники форума искали ответ на вопрос, явлется ли окружающий нас мир новым, беспрецедентным явлением. По мнению Кругмана, нет. Он обратил внимание на то, что мир по-прежнему имеет дело с процессами, описанными ранее в истории экономических учений. Однако убежденность в том, что мир изменился до неузнаваемости, мешает применить старые - и эффективные - рецепты для решения сегодняшних проблем.



В своем выступлении Пол Кругман также отметил достижения Украины на поприще реформ и достигнутую макроэкономическую стабилизацию.



Ниже - ключевые тезисы выступления нобелевского лауреата.



"Когда я увидел название этой конференции - "Действительно ли это новый мир?" - я сразу вспомнил, что написал в 2009 году: "Это не рецессия времен ваших отцов, а рецессия времен ваших дедов". Я вспомнил чью-то фразу о новом экономическом мышлении - о том, что оно, похоже, связано со чтением старых книг. Так вот, если спрсить меня, нов ли этот мир, я отвечу "нет". Но с точки зрения экономики мы сейчас в другом мире, нежели тот, который существовал недавно. Он не похож на мир, в котором выросло большинство из нас.



При этом в плане финансовых кризисов все мы ощутили отголоски тридцатых и девяностых. Мы не в том мире, где вообще не работают старые правила, хотя многие любят так говорить.



Я могу утверждать, что предсказания о будущем не сбылись. Какое видение мира было десять лет назад в бестселлерах и кино? Это было видение мира вне старых правил, глобализированного мира без границ. Что произошло на самом деле? Сначала случился международный финансовый кризис. Были люди, которые предвидели его. А все мы не осознали, как поверхностные явления, круги на воде, отражают явления глубинные. Такая же глобальна паника, которую мы помним, наблюдалась в 1930-1931 гг., в 1983 году.



Не думаю, что мы поняли, как хорошо работают макроэкономические исторические данные. Кейнс и другие предвидели и инфляционные процессы, и тяжелые последствия политики строгой экономии. То есть все, что происходит, - это не новость.



Не ново и то, что мы не знаем, что делать с реальным миром.



Одержимость новизной, наблюдаемая сейчас, - это тоже прецедент, это тоже уже было.



Люди, которые сейчас определяют, что нам делать, - это люди из семидесятых. И их прогнозы не сбываются. И их очень сложно заставить признать, что мы живем не в экономике времен Джимми Картера, не в мире семидесятых.



Я многое мог бы сказать об Украине, но скажу вот что: Украина нас приятно поражает. После глубокого кризиса 2014-2015 гг. мы видим стабилизацию. Это уже не "красный" сектор, все движется к "желтому". Что еще примечательно, Украина добилась этого очень знакомыми способами. Я вижу здесь те самые успешные реформы, через которые прошли развитые страны.



Конечно, это не решает всех проблем. Если вы спросите меня, как добиться значительных экономических достижений, скачка роста, - я не знаю, мы не знаем. Вот вам откровенный ответ. Но мы знаем, как поддержать устойчивый процесс".



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