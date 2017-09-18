Пол Кругман: Этот мир не нов, и мы не знаем, что с ним делать
Нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман выступил 15 сентября на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии. На этот раз участники форума искали ответ на вопрос, явлется ли окружающий нас мир новым, беспрецедентным явлением. По мнению Кругмана, нет. Он обратил внимание на то, что мир по-прежнему имеет дело с процессами, описанными ранее в истории экономических учений. Однако убежденность в том, что мир изменился до неузнаваемости, мешает применить старые - и эффективные - рецепты для решения сегодняшних проблем.
В своем выступлении Пол Кругман также отметил достижения Украины на поприще реформ и достигнутую макроэкономическую стабилизацию.
Ниже - ключевые тезисы выступления нобелевского лауреата.
"Когда я увидел название этой конференции - "Действительно ли это новый мир?" - я сразу вспомнил, что написал в 2009 году: "Это не рецессия времен ваших отцов, а рецессия времен ваших дедов". Я вспомнил чью-то фразу о новом экономическом мышлении - о том, что оно, похоже, связано со чтением старых книг. Так вот, если спрсить меня, нов ли этот мир, я отвечу "нет". Но с точки зрения экономики мы сейчас в другом мире, нежели тот, который существовал недавно. Он не похож на мир, в котором выросло большинство из нас.
При этом в плане финансовых кризисов все мы ощутили отголоски тридцатых и девяностых. Мы не в том мире, где вообще не работают старые правила, хотя многие любят так говорить.
Я могу утверждать, что предсказания о будущем не сбылись. Какое видение мира было десять лет назад в бестселлерах и кино? Это было видение мира вне старых правил, глобализированного мира без границ. Что произошло на самом деле? Сначала случился международный финансовый кризис. Были люди, которые предвидели его. А все мы не осознали, как поверхностные явления, круги на воде, отражают явления глубинные. Такая же глобальна паника, которую мы помним, наблюдалась в 1930-1931 гг., в 1983 году.
Не думаю, что мы поняли, как хорошо работают макроэкономические исторические данные. Кейнс и другие предвидели и инфляционные процессы, и тяжелые последствия политики строгой экономии. То есть все, что происходит, - это не новость.
Не ново и то, что мы не знаем, что делать с реальным миром.
Одержимость новизной, наблюдаемая сейчас, - это тоже прецедент, это тоже уже было.
Люди, которые сейчас определяют, что нам делать, - это люди из семидесятых. И их прогнозы не сбываются. И их очень сложно заставить признать, что мы живем не в экономике времен Джимми Картера, не в мире семидесятых.
Я многое мог бы сказать об Украине, но скажу вот что: Украина нас приятно поражает. После глубокого кризиса 2014-2015 гг. мы видим стабилизацию. Это уже не "красный" сектор, все движется к "желтому". Что еще примечательно, Украина добилась этого очень знакомыми способами. Я вижу здесь те самые успешные реформы, через которые прошли развитые страны.
Конечно, это не решает всех проблем. Если вы спросите меня, как добиться значительных экономических достижений, скачка роста, - я не знаю, мы не знаем. Вот вам откровенный ответ. Но мы знаем, как поддержать устойчивый процесс".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы, публикуемые в разделе Мнения, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ"
- Украина рассчитывает занять на внешних рынках $2 млрд в 2018 году 14:30
- Беларусь получила кредит у России для погашения кредита от России 09:02
- Кабмин одобрил проект госбюджета-2018 18:47
- Данные по налоговым накладным теперь можно отслеживать онлайн 16:29
- Достижения Украины впечатляют - экономист Пол Кругман 13:27
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5117
-
5014
-
4588
-
3298
-
3100
- НБУ ослабил гривню на 6 копеек 08:00
- Официальные курсы банковских металлов на 18.09.2017 08:00
- Украина рассчитывает занять на внешних рынках $2 млрд в 2018 году 16.09.17 14:30
- Беларусь получила кредит у России для погашения кредита от России 16.09.17 09:02
- Кабмин одобрил проект госбюджета-2018 15.09.17 18:47