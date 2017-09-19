Госстат ухудшил показатель роста ВВП во втором квартале на 0,1%
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,6%, а по сравнению со вторым кварталом 2016 года - на 2,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Ранее Госстат оценивал рост ВВП за указанный период в 2,4%.
Номинальный ВВП составил 657 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 15 449 грн.
По итогам 2017 года Минэкономразвития ожидает продолжения роста ВВП на уровне 1,8%-2%.
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП Украины на этот год с 1,9% до 1,6%.
Кабинет министров ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.
МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.
В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%. По итогам 2015 года было отмечено падение на 9,8%, в 2014 году - на 6,6%.
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