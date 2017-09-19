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В Минсоцполитики пояснили, что будет с работающими пенсионерами

19.09.2017 09:32
Министерство социальной политики опровергло информацию о том, что работающих пенсионеров поставят перед выбором: или пенсия, или зарплата
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Правительственный проект пенсионной реформы не содержит норму, которая ставит работающих пенсионеров перед выбором: или пенсия, или зарплата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В министерстве отметили, что некоторые СМИ распространили неправдивую информацию, что якобы работающих пенсионеров заставят выбирать - или пенсия, или зарплата. "Министерство социальной политики официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности и является неправдивой", - сказано в заявлении.

"Правительственный законопроект № 6614 о пенсионной реформе, подготовленный ко второму чтению в Верховной Раде, никаких норм, которые бы ограничивали право работающего пенсионера на одновременное получение зарплаты и пенсии, не содержит. Более того, он не только предусматривает возможность пенсионерам работать и одновременно получать и зарплату и пенсию, но и отменяет налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - отметили в Минсоцполитики.

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Верховная Рада до конца месяца планирует принять во втором чтении пенсионную реформу, которая подразумевает ряд нововведений.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. Осенью ожидается его рассмотрение во втором чтении.

Проект закона предлагает провести осовременивание пенсий, назначенных в прошлые годы с учетом показателя средней зарплаты за 2014, 2015, 2016 годы (3 764,4 грн.) и с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%.

При этом предусматривается увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту с 2018 года до 25 лет. До 2028 года стаж будет ежегодно повышаться на 1 год и в результате составит 35 лет. Предусмотрено также уменьшение величины оценки одного года страхового стажа с 1,35 до 1,0.

Кроме того, Кабмин предложил отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.

Ранее в правительстве заявляли, что украинцы с 2028 года будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия, пенсионный возраст, Минсоцполитики
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