Дотации составляют более половины бюджета оккупированного Крыма
Безвозмездные поступления в бюджет аннексированного Крыма из федерального бюджета страны-агрессора в первом полугодии 2017 г. выросли на 88% до 35,5 млрд руб. (около $610 млн), что составляет 53% всех доходов консолидированного бюджета Крыма. Об этом пишут Ведомости.
Как отметила экономист Наталья Зубаревич из ВШЭ, снижения доли трансфертов по итогам 2017 г. ожидать не стоит.
Кроме того, проект строительства трассы Таврида с Керченским мостом с момента старта подорожал с 85 млрд руб. до 139 млрд руб. (с $1,46 млрд до $2,39 млрд). Для того, чтобы найти недостающие средства на строительство, кабинет министров РФ одобрил повышение акцизов на бензин и дизель в 2018 г. на 1 руб., что, по словам министра финансов Антона Силуанова, принесет бюджету дополнительно около 40 млрд руб.
Для этой же цели предлагается взять деньги с сотовых операторов, увеличив сборы в специальный фонд.
41% россиян, по данным опроса социологов из Левада-Центр, уверены, что финансирование инфраструктуры Крыма идет в ущерб социальным статьям бюджета, и 55% это не нравится.
Ранее сообщалось, что мелкие предприниматели в оккупированном Крыму не вписываются в привычную российскую схему и потому вынуждены закрывать свой бизнес.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Дотации составляют более половины бюджета оккупированного Крыма 13:07
- Минфин официально объявил о выпуске евробондов 10:40
- В Минсоцполитики пояснили, что будет с работающими пенсионерами 09:32
- Госстат ухудшил показатель роста ВВП во втором квартале на 0,1% 09:02
- Украина разместила евробонды на $3 млрд - СМИ 20:23
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6135
-
5260
-
5109
-
3798
-
3660