Дотации составляют более половины бюджета оккупированного Крыма

Безвозмездные поступления в бюджет аннексированного Крыма из бюджета РФ составляют 53% всех доходов бюджета

Безвозмездные поступления в бюджет аннексированного Крыма из федерального бюджета страны-агрессора в первом полугодии 2017 г. выросли на 88% до 35,5 млрд руб. (около $610 млн), что составляет 53% всех доходов консолидированного бюджета Крыма. Об этом пишут Ведомости.

Как отметила экономист Наталья Зубаревич из ВШЭ, снижения доли трансфертов по итогам 2017 г. ожидать не стоит.

Кроме того, проект строительства трассы Таврида с Керченским мостом с момента старта подорожал с 85 млрд руб. до 139 млрд руб. (с $1,46 млрд до $2,39 млрд). Для того, чтобы найти недостающие средства на строительство, кабинет министров РФ одобрил повышение акцизов на бензин и дизель в 2018 г. на 1 руб., что, по словам министра финансов Антона Силуанова, принесет бюджету дополнительно около 40 млрд руб.

Для этой же цели предлагается взять деньги с сотовых операторов, увеличив сборы в специальный фонд.

41% россиян, по данным опроса социологов из Левада-Центр, уверены, что финансирование инфраструктуры Крыма идет в ущерб социальным статьям бюджета, и 55% это не нравится.

Ранее сообщалось, что мелкие предприниматели в оккупированном Крыму не вписываются в привычную российскую схему и потому вынуждены закрывать свой бизнес.

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