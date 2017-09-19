Расходы на здравоохранение в бюджете-2018 составят 2,6% ВВП
Расходы госбюджета-2018 на здравоохранение составят 86 млрд грн, что составляет 9,1% от государственного бюджета и 2,6% от ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Врачи первичной медицинской помощи в 2018 году переходят на новый принцип оплаты - за каждого реального пациента государство будет компенсировать справедливый тариф. Чтобы обеспечить эти тарифы, расходы бюджета на "первичку" вырастут на 36,9% - до 13,28 млрд грн.
Программа "Доступные лекарства" будет расширена и начнет покрывать большее количество лекарств. Ее бюджет увеличат на 42,9% - до 1 млрд грн.
Украина начнет развивать услуги по трансплантации у себя в стране, для чего выделяется 112 млн грн, сообщает Кабмин.
Дополнительный 1 млрд грн будет направлено на развитие сельской медицины.
Финансирование вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи возрастет на 10,8% и составит 53,9 млрд грн. Государство закупит через международные организации лекарства и вакцины на 59,5 млрд грн. Программа лечения граждан за рубежом будет профинансирована на 389,9 млн грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Расходы на здравоохранение в бюджете-2018 составят 2,6% ВВП 14:38
- Дотации составляют более половины бюджета оккупированного Крыма 13:07
- Минфин официально объявил о выпуске евробондов 10:40
- В Минсоцполитики пояснили, что будет с работающими пенсионерами 09:32
- Госстат ухудшил показатель роста ВВП во втором квартале на 0,1% 09:02
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6164
-
5269
-
5129
-
4218
-
3672
- Центробанк ЕС запретил Эстонии выпускать криптовалюту 17:55
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,13/26,15 17:49
- Биткоин обвалится до $3 тысяч в ближайшее время 17:10
- Американский регулятор вынесет решение по технологии blockchain 16:50
- Суд назначил проверку компании Коломойского по делу ПриватБанка 15:56