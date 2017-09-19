Объем крупнейшего резервного фонда мира достиг $1 трлн
Объем суверенного фонда Норвегии впервые достиг $1 трлн на фоне роста мировых фондовых рынков. Об этом сообщает Bloomberg.
"Не думаю, что кто-то ожидал, что фонд когда-либо достигнет отметки в $1 трлн", - отметил исполнительный директор фонда Ингве Слингстад.
Правительство Норвегии ожидает, что объем фонда продолжит расти до 2025 года и он может достигнуть отметки в 10,5 трлн крон ($1,3 трлн).
Фонд был основан в 1998 году для сохранения доходов от нефти и газа для будущих поколений. На данный момент в нем работают 550 человек в офисах по всему миру.
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