Группа ICU покупает пенсионный фонд Сберегательный
Компания по управлению активами ООО КУА Инвестиционный Капитал Украина (входит в группу ICU) получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение ООО МС Социальный проект, которое является учредителем открытого негосударственного пенсионного фонда Сберегательный.
Активы фонда на 15 сентября составляют 31,388 млн грн, количество участников - более 30 тысяч.
"Приобретение компании - часть стратегического плана развития направления негосударственного пенсионного обеспечения и позволит повысить эффективность управления фондом за счет оптимизации затрат и процесса принятия инвестиционных решений, что позитивно скажется на результатах деятельности фонда", - отметил управляющий директор группы ICU Константин Стеценко.
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