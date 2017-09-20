Минфин одолжил на внутреннем рынке 645,6 млн грн
Министерство финансов на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 645,65 млн грн.
Из этой суммы 200,89 млн грн Минфин получил в результате продажи гривневых бондов сроком обращения один год со средневзвешенной доходностью 14,35% годовых. Еще 444,76 млн грн получено от продажи бумаг сроком три года с доходностью 14,5% годовых.
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