В Минфине рассказали, кто выкупил новые евробонды Украины
Основными покупателями новых евробондов Украины на $3 млрд выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Юрий Буца на своей странице в Facebook.
"Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% - asset managers, 15% - хедж фонды. 46% аллокации - инвесторы из США, 36% - Великобритания, 16% - континентальная Европа", - сообщил Буца.
По его словам, пиковая сумма заявок в книге составила $9,5 млрд от около 350 инвесторов.
Буца также отметил, что помощь в размещении еврободов Украине оказали юридические компании Avellum, White&Case, Саенко Харенко, Latham&Watkins, а также инвестиционные компании Rothschild и FinPoint.
19 сентября Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года.
Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
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7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.
Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.
В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.
1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.
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