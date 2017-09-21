ProZorro.Продажи начинает тестирование "голландских аукционов"

Фонд гарантирования банков будет применять инструмент, позволяющий повысить эффективность продажи активов неплатежеспособных банков

Минюст утвердил решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов по реализации пилотного проекта по продаже активов в ProZorro.Продажи по аукциону с понижением цены (голландская модель). Электронные площадки, подключенные к ProZorro.Продажи, уже начали тестирование по новой процедуре, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Голландские аукционы - это еще один инструмент, позволяющий повысить эффективность продажи активов неплатежеспособных банков. Главное отличие голландской модели заключается в более быстром проведении процедур: аукцион происходит в течение суток. При этом активы торгуются с понижением цены, и в течение аукциона цена может упасть до 20% от стартовой. Кроме того, упрощен доступ к торгам - зарегистрироваться можно будет в день проведения аукциона.

Процедура голландского аукциона состоит из двух основных этапов. На первом этапе произойдет постепенное автоматическое понижение цены, которое продолжается пока один из участников аукциона не остановит понижение, зафиксировав текущую цену. На втором этапе остальные участники аукционов имеют возможность предложить свою цену, которая будет выше зафиксированной. При этом тот участник, который зафиксировал цену на первом этапе, будет иметь право последним поднять цену. Таким образом система стимулирует участников давать высокую цену за лот.

Планируется, что пилотный проект по проведению голландских аукционов начнется уже в сентябре.

Система реализации имущества неплатежеспособных банков Prozorro.Продажи начала работу в ноябре 2016 года. ФГВФЛ принял решение о ее обязательное использование с 1 января 2017 для реализации всех активов неплатежеспособных банков. До конца 2017 года планировалось выставить все активы банков, находящихся в управлении фонда.

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