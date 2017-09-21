ЕБРР обеспокоен размещением евробондов Украины

В ЕБРР полагают, что успешное размещение украинских еврооблигаций ослабляет давление на власть в плане реформ

Фото: cbw.ge

ЛIГАБiзнесIнформ

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