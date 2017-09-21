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ЕБРР обеспокоен размещением евробондов Украины

21.09.2017 13:52
В ЕБРР полагают, что успешное размещение украинских еврооблигаций ослабляет давление на власть в плане реформ
Фото: cbw.ge

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) обеспокоены успешным размещением украинских еврооблигаций. Об этом пишет FinClub.

"Меня беспокоит очень успешное размещение еврооблигаций. Ситуация стала удобнее (для власти - ред.), ослабится давление на реформы, начнется предвыборная борьба, отопительный сезон. И реформы будут отложены до следующих выборов. Наша задача - не допустить такого развития событий", - сказал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

Он отметил, что за последние три года Украина сделала огромный шаг вперед в отношении реформ.

"За три года было сделано много того, что считалось невозможным. Например, когда я приехал три года назад в Украину как представитель ЕБРР, мы не думали, что можно решить проблему национализации ПриватБанка. Но это случилось. И это не одно направление, где мы видим прогресс", - подчеркнул Френсис Малиж.

Есть и тревожные сигналы - например, отставка независимых членов набсовета НАК Нафтогаз Украины. "Это шаг назад. Я надеюсь, нам удастся сменить курс", - сказал он.

Вчера предправления Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что, если реформа в компании приостановится, это грозит прекращением финансирования со стороны ЕБРР и Всемирного банка.

19 сентября Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года. Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Как стало известно позднее, основными покупателями этих бумаг стали инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.

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7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды

Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.

В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, ЕБРР
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