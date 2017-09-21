ЕБРР обеспокоен размещением евробондов Украины
В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) обеспокоены успешным размещением украинских еврооблигаций. Об этом пишет FinClub.
"Меня беспокоит очень успешное размещение еврооблигаций. Ситуация стала удобнее (для власти - ред.), ослабится давление на реформы, начнется предвыборная борьба, отопительный сезон. И реформы будут отложены до следующих выборов. Наша задача - не допустить такого развития событий", - сказал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.
Он отметил, что за последние три года Украина сделала огромный шаг вперед в отношении реформ.
"За три года было сделано много того, что считалось невозможным. Например, когда я приехал три года назад в Украину как представитель ЕБРР, мы не думали, что можно решить проблему национализации ПриватБанка. Но это случилось. И это не одно направление, где мы видим прогресс", - подчеркнул Френсис Малиж.
Есть и тревожные сигналы - например, отставка независимых членов набсовета НАК Нафтогаз Украины. "Это шаг назад. Я надеюсь, нам удастся сменить курс", - сказал он.
Вчера предправления Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что, если реформа в компании приостановится, это грозит прекращением финансирования со стороны ЕБРР и Всемирного банка.
19 сентября Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года. Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Как стало известно позднее, основными покупателями этих бумаг стали инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.
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7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.
Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.
В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.
1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.
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