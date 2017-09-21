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Уровень теневой экономики в Украине сократился до 37% - МЭРТ

21.09.2017 15:44
В первом квартале уровень теневой экономики Украины сократился на 6 п.п. в годовом выражении
Фото: пресс-служба НБУ

Уровень теневой экономики Украины сократился в первом квартале - до 37% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

"По предварительным подсчетам Минэкономразвития в I квартале 2017 года уровень теневой экономики составил 37% от официального ВВП, что на 6 процентных пунктов меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года", - гласит сообщение.

Детенизация стала результатом возобновления экономического роста на фоне закрепления макроэкономической стабильности, считают эксперты МЭРТа. Негативное влияние на экономику продолжает оказывать российская агрессия и падение промпроизводства на оккупированных территориях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП
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