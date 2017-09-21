Уровень теневой экономики в Украине сократился до 37% - МЭРТ
Уровень теневой экономики Украины сократился в первом квартале - до 37% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).
"По предварительным подсчетам Минэкономразвития в I квартале 2017 года уровень теневой экономики составил 37% от официального ВВП, что на 6 процентных пунктов меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года", - гласит сообщение.
Детенизация стала результатом возобновления экономического роста на фоне закрепления макроэкономической стабильности, считают эксперты МЭРТа. Негативное влияние на экономику продолжает оказывать российская агрессия и падение промпроизводства на оккупированных территориях.
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