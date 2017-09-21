Standard & Poor's снизил рейтинг Китая
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая до А+ с АА-. Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингу улучшился с "негативного" до "стабильного".
Краткосрочные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах понижены с А-1+ до А-1.
Причиной снижения рейтинга в S&P называют усиление экономических и финансовых рисков из-за длительного периода кредитного роста.
"Стабильный" прогноз отражает уверенность агентства в том, что Китай сможет обеспечить устойчивые экономические показатели в течение нескольких лет. Рост ВВП на душу населения останется на уровне более 4% в год, отмечает S&P.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
19053
-
8276
-
7374
-
5867
-
3825