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Standard & Poor's снизил рейтинг Китая

21.09.2017 16:18
Долгосрочный рейтинг Китая по версии S&P снижен до A+ со "стабильным" прогнозом
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая до А+ с АА-. Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингу улучшился с "негативного" до "стабильного".

Краткосрочные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах понижены с А-1+ до А-1.

Причиной снижения рейтинга в S&P называют усиление экономических и финансовых рисков из-за длительного периода кредитного роста.

"Стабильный" прогноз отражает уверенность агентства в том, что Китай сможет обеспечить устойчивые экономические показатели в течение нескольких лет. Рост ВВП на душу населения останется на уровне более 4% в год, отмечает S&P.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика, Китай, Standard & Poor's
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