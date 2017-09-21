Долгосрочный рейтинг Китая по версии S&P снижен до A+ со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая до А+ с АА-. Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингу улучшился с "негативного" до "стабильного".



Краткосрочные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах понижены с А-1+ до А-1.



Причиной снижения рейтинга в S&P называют усиление экономических и финансовых рисков из-за длительного периода кредитного роста.



"Стабильный" прогноз отражает уверенность агентства в том, что Китай сможет обеспечить устойчивые экономические показатели в течение нескольких лет. Рост ВВП на душу населения останется на уровне более 4% в год, отмечает S&P.



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