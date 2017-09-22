Фонд гарантирования продаст права по кредиту, выданному БГ Банком

ФГВФЛ выставит на продажу права требования по кредиту, обеспеченному агропромышленным комплексом

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу права требования по кредиту, выданному БГ Банком.



Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, в обеспечение по кредиту переданы агропромышленный комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции площадью 16,72 тыс. кв. м, а также земельный участок 3,98 га, оборудование овощехранилища (линия для мойки, сушки и сортировки овощей, линии для упаковки овощей в сетку, холодильные станции и др.).



Все объекты залога находятся в Киевской области. Общая задолженность по кредиту составляет 154,4 млн грн.



Начальная цена лота - 28,43 млн грн. Лот будет выставляться на продажу в системе ProZorro.Продажи 29 сентября.



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