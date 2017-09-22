 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.09  26.33   EUR:  31.00  31.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Фонд гарантирования продаст права по кредиту, выданному БГ Банком

22.09.2017 08:55
ФГВФЛ выставит на продажу права требования по кредиту, обеспеченному агропромышленным комплексом
Фото: EPA

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу права требования по кредиту, выданному БГ Банком.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, в обеспечение по кредиту переданы агропромышленный комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции площадью 16,72 тыс. кв. м, а также земельный участок 3,98 га, оборудование овощехранилища (линия для мойки, сушки и сортировки овощей, линии для упаковки овощей в сетку, холодильные станции и др.).

Все объекты залога находятся в Киевской области. Общая задолженность по кредиту составляет 154,4 млн грн.

Начальная цена лота - 28,43 млн грн. Лот будет выставляться на продажу в системе ProZorro.Продажи 29 сентября.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Кредит, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров