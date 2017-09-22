Фонд гарантирования продаст права по кредиту, выданному БГ Банком
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу права требования по кредиту, выданному БГ Банком.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, в обеспечение по кредиту переданы агропромышленный комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции площадью 16,72 тыс. кв. м, а также земельный участок 3,98 га, оборудование овощехранилища (линия для мойки, сушки и сортировки овощей, линии для упаковки овощей в сетку, холодильные станции и др.).
Все объекты залога находятся в Киевской области. Общая задолженность по кредиту составляет 154,4 млн грн.
Начальная цена лота - 28,43 млн грн. Лот будет выставляться на продажу в системе ProZorro.Продажи 29 сентября.
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