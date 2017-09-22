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Минфин положит на депозиты 5,5 млрд грн

22.09.2017 11:13
Министветсов финансов намерено разместить на депозитах до конца года 5,5 млрд грн

Министерство финансов опубликовало заявку о размещении на депозитных счетах банков бюджетных средств на 5,5 млрд грн сроком до 25 декабря 2017 года на условиях выдачи средств по первому требованию.

Предложения банков принимаются сегодня до 15:00 и будут рассмотрены не позднее 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Бюджетные средства по действующим нормам могут быть размещены на счетах Национального банка Украины и банков, уставный капитал которых превышает 10 млрд грн, при условии соблюдения этими банками нормативов, своевременного выполнения обязательств перед клиентами и неприменения к этим банкам мер воздействия в течение последнего года.

При размещении бюджетных средств на счетах устанавливается обязанность банков удерживать соответствующий период облигации внутреннего госзайма в объеме не менее 120% размещенных средств по балансовой стоимости, уточняет Минфин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, Депозит
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