Гройсман грозит уволить главу АМКУ за отмену тендера ГФС

Премьер назвал отмену тендера ГФС по закупке сканеров преступлением против государства

Премьер-министр Владимир Гройсман грозит уволить главу Антимонопольного комитета за отмену тендера ГФС по закупке сканеров для таможни. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.



Премьер отметил, что теневых средств через таможню проходит от 25 до 50 млрд грн. По его словам, эти средства можно вернуть в бюджет, установив на таможне новое оборудование.



"ГФС объявила тендер на закупки сканеров. Мы должны сделать рентген на границе, чтобы понимать, какие товары по каким ценам заходят в страну. Антимонопольный комитет отменил этот тендер. Это нельзя назвать иначе чем преступление против государства, против поступлений в госбюджет. Это преступление, которое покрывает контрабанду в стране... Я буду разбираться с Антимонопольным комитетом и, если я увижу сговор, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета со всеми его прихлебателями", - сказал он.



Также Гройсман отметил, что Антимонопольный комитет заблокировал тендеры для производства украинкой конкурентной продукции на десятки миллиардов гривен. "Я считаю, что это тоже диверсия против экономического роста. Мы будем с этим бороться", - добавил он.

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