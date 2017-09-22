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Гройсман грозит уволить главу АМКУ за отмену тендера ГФС

22.09.2017 12:16
Премьер назвал отмену тендера ГФС по закупке сканеров преступлением против государства
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Владимир Гройсман грозит уволить главу Антимонопольного комитета за отмену тендера ГФС по закупке сканеров для таможни. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

Премьер отметил, что теневых средств через таможню проходит от 25 до 50 млрд грн. По его словам, эти средства можно вернуть в бюджет, установив на таможне новое оборудование.

"ГФС объявила тендер на закупки сканеров. Мы должны сделать рентген на границе, чтобы понимать, какие товары по каким ценам заходят в страну. Антимонопольный комитет отменил этот тендер. Это нельзя назвать иначе чем преступление против государства, против поступлений в госбюджет. Это преступление, которое покрывает контрабанду в стране... Я буду разбираться с Антимонопольным комитетом и, если я увижу сговор, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета со всеми его прихлебателями", - сказал он.

Также Гройсман отметил, что Антимонопольный комитет заблокировал тендеры для производства украинкой конкурентной продукции на десятки миллиардов гривен. "Я считаю, что это тоже диверсия против экономического роста. Мы будем с этим бороться", - добавил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: АМКУ, ГФС, Гройсман
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