Минфин намерен сократить госдолг до 55% к ВВП к 2020 году
Министерство финансов рассчитывает к 2020 году снизить соотношение государственного долга к ВВП до 55%. Об этом во время представления проекта госбюджета на следующий год в Верховной Раде сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Нашей задачей в долговой политике является снижение дефицита бюджета до 2% ВВП в 2020 году, что в свою очередь позволит снизить долговую нагрузку с нынешних 66% до 55%", - отметил Данилюк.
По расчетам, общий объем государственного долга на 2018 год составит 1,999 трлн грн и составит 61,5% от ВВП.
Гарантированный государством долг составит 747,55 млн грн. Государственный и гарантированный государством долг должен составить 84,6% от ВВП.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
19361
-
9206
-
6159
-
3852
-
3645