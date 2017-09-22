Минфин намерен сократить госдолг до 55% к ВВП к 2020 году

Снижение дефицитв бюджета до 2% ВВП позволит сократить долговую нагрузку на 11 п.п. к 2020 году, сообщил министр финансов

Министерство финансов рассчитывает к 2020 году снизить соотношение государственного долга к ВВП до 55%. Об этом во время представления проекта госбюджета на следующий год в Верховной Раде сообщил министр финансов Александр Данилюк.



"Нашей задачей в долговой политике является снижение дефицита бюджета до 2% ВВП в 2020 году, что в свою очередь позволит снизить долговую нагрузку с нынешних 66% до 55%", - отметил Данилюк.



По расчетам, общий объем государственного долга на 2018 год составит 1,999 трлн грн и составит 61,5% от ВВП.



Гарантированный государством долг составит 747,55 млн грн. Государственный и гарантированный государством долг должен составить 84,6% от ВВП.



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