МВФ и ВБ обеспокоены изменениями в пенсионную реформу
Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе изменениями во время его подготовки ко второму чтению. Об этом сообщила директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен на Украинском финансовом форуме.
"Пересмотренный проект закона… был изменен так, что теперь вызывает значительное опасение как в ВБ, так и в МВФ", - подчеркнула она.
Вчера, 21 сентября, депутаты Верховной Рады отказались поддержать предложение спикера Андрея Парубия работать в четверг без перерывов до завершения рассмотрения законопроектов по судебной и пенсионной реформам.
Ранее сообщалось, что доработанный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (N6614) предлагает изменения в 30 законодательных актов. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017-го - частично, а с 1 января 2018 года - в полном объеме.
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