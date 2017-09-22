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Налоговый долг Укрнафты достиг почти 15,7 млрд грн

22.09.2017 17:57
Общая сумма налогового долга сводного бюджета Украины по состоянию на 1 сентября 2017 года составляла 81,6 млрд грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Общая сумма налогового долга сводного бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 г. составляла 81,6 млрд грн, из которых 12,5 млрд грн - долг предприятий, образовавшийся с начала 2017 г. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

"По сравнению с 1 января 2017 г. задолженность предприятий перед бюджетом выросла на 18,1%", - констатировали в ГФС.

Наибольшая сумма налогового долга - долг предприятий, не обеспеченный активами для погашения. Эти предприятия задолжали 25,6 млрд грн, или 31,45% от общей суммы долга.

"15,7 млрд грн. долга имеют предприятия системы ПАО Укрнафта, налоговый долг предприятий, находящихся в процедурах банкротства или в отношении которых принято решение суда о приостановлении взыскания, - 10,3 млрд грн. Такую же сумму - 10,3 млрд грн - задолжали предприятия АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей", - констатировали в ГФС.

Задолженность банков, которые находятся в стадии ликвидации составила 7,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Укрнафта может сократить инвестиционную программу и персонал.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, а компаниям, входящим в сферу влияния группы Приват, около 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). В 2016 г. Укрнафта получила чистый убыток в 8,739 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
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