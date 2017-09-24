Объем налоговых льгот в следующем году вырастет на 1,1 млрд грн
Общий объем налоговых льгот вырастет в следующем году на 1,1 млрд грн - до 26,3 млрд грн. В текущем году ожидаются фискальные потери сводного бюджета из-за легальных налоговых льгот на уровне 25,2 млрд грн, что является самым низким уровнем за последние годы.
В 2015 году фискальные потери составляли 55,4 млрд грн, говорится в сопроводительных материалах к проекту госбюджета на следующий год.
Объем льгот по НДС в 2018 году составит 16,2 млрд грн.
Вторыми по значимости являются льготы по уплате налога на недвижимость - 7,9 млрд грн.
В 2018 году сводный бюджет также недополучит 1,29 млрд грн налога на прибыль, 674 млн грн акциза, 209,4 млн грн сбора за парковку и 24 тыс. грн туристического сбора.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Объем налоговых льгот в следующем году вырастет на 1,1 млрд грн 12:55
- Moody's снизил рейтинг Великобритании до Aa2 12:30
- Налоговый долг Укрнафты достиг почти 15,7 млрд грн 17:57
- МВФ и ВБ обеспокоены изменениями в пенсионную реформу 15:56
- Минфин намерен сократить госдолг до 55% к ВВП к 2020 году 12:47
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
19651
-
9828
-
3747
-
3270
-
3144
- Объем налоговых льгот в следующем году вырастет на 1,1 млрд грн вчера 12:55
- Moody's снизил рейтинг Великобритании до Aa2 вчера 12:30
- Сбербанк России закроет бизнес в ряде стран Европы 22.09.17 18:21
- Налоговый долг Укрнафты достиг почти 15,7 млрд грн 22.09.17 17:57
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,27/26,295 22.09.17 17:34