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Объем налоговых льгот в следующем году вырастет на 1,1 млрд грн

24.09.2017 12:55
В проекте госбюджета-2018 запланированы налоговые льготы в сумме 1,1 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Общий объем налоговых льгот вырастет в следующем году на 1,1 млрд грн - до 26,3 млрд грн. В текущем году ожидаются фискальные потери сводного бюджета из-за легальных налоговых льгот на уровне 25,2 млрд грн, что является самым низким уровнем за последние годы.

В 2015 году фискальные потери составляли 55,4 млрд грн, говорится в сопроводительных материалах к проекту госбюджета на следующий год.

Объем льгот по НДС в 2018 году составит 16,2 млрд грн.

Вторыми по значимости являются льготы по уплате налога на недвижимость - 7,9 млрд грн.

В 2018 году сводный бюджет также недополучит 1,29 млрд грн налога на прибыль, 674 млн грн акциза, 209,4 млн грн сбора за парковку и 24 тыс. грн туристического сбора.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Налогообложение, Госбюджет
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