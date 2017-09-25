 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.11  26.34   EUR:  31.08  31.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Рост экономики еврозоны побил двухлетний рекорд

25.09.2017 10:55
По итогам третьего квартала рост экономики еврозоны установил 2,5-летний рекорд
Фото: EPA

Рост экономики еврозоны по итогам третьего квартала оказался самым существенным более чем за два года. Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс IHS Markit, показывающий экономическую активность частного сектора, вырос на днях до 56,7 (после 55,7 в августе).

Некоторые экономисты опасаются укрепления евро, однако создатели индекса считают, что оно будет иметь лишь умеренное влияние на экспорт.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров