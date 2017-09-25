Рост экономики еврозоны побил двухлетний рекорд
Рост экономики еврозоны по итогам третьего квартала оказался самым существенным более чем за два года. Об этом сообщает Bloomberg.
Индекс IHS Markit, показывающий экономическую активность частного сектора, вырос на днях до 56,7 (после 55,7 в августе).
Некоторые экономисты опасаются укрепления евро, однако создатели индекса считают, что оно будет иметь лишь умеренное влияние на экспорт.
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