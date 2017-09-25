$1,32 млрд от размещения евробондов поступили в Украину - Минфин
Средства в размере $1,32 млрд от размещения евробондов сроком на 15 лет поступили в Украину. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Министерство финансов.
"$1,318 млрд от выпуска облигаций внешнего государственного займа уже зашли в страну", - сообщает пресс-служба.
Еще $1,68 млрд пошли на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019-2020 годах.
19 сентября Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года. Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Как стало известно позднее, основными покупателями этих бумаг стали инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.
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7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.
Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.
В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.
1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.
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В Европейском банке реконструкции и развития обеспокоены размещением бумаг.
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