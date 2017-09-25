$1,32 млрд от размещения евробондов поступили в Украину - Минфин

Министерство финансов сообщает, что $1,32 млрд от размещения евробондов Украины сроком на 15 лет поступили в страну

ЛIГАБiзнесIнформ

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