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$1,32 млрд от размещения евробондов поступили в Украину - Минфин

25.09.2017 13:40
Министерство финансов сообщает, что $1,32 млрд от размещения евробондов Украины сроком на 15 лет поступили в страну

Средства в размере $1,32 млрд от размещения евробондов сроком на 15 лет поступили в Украину. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Министерство финансов.

"$1,318 млрд от выпуска облигаций внешнего государственного займа уже зашли в страну", - сообщает пресс-служба.

Еще $1,68 млрд пошли на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019-2020 годах.

19 сентября Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года. Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Как стало известно позднее, основными покупателями этих бумаг стали инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.

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7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды

Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.

В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.

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В Европейском банке реконструкции и развития обеспокоены размещением бумаг.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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