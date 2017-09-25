Ирландская фондовая биржа включила в листинг новые бонды Украины

В листинге Ирландской фондовой биржи теперь значатся еврооблигации Украины на $3 млрд

Фото: iStock/Global Images Ukraine

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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