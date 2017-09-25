Социальные расходы в госбюджете-2018 вырастут на 5 млрд грн

В проекте бюджета на следующй год расходы на социальные пособия предусмотрены в сумме 122,7 млрд грн

Расходы на социальные пособия, льготы и субсидии в следующем году в целом составят 122,7 млрд грн по сравнению с 117,6 млрд грн в 2017 году. Такая сумма предусмотрена проектом госбюджета Украины на 2018 год.



В частности, 55,1 млрд грн из государственного бюджета будут направлены на адресные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, 7 млрд грн из местных бюджетов - на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. 2,7 млрд грн предусмотрено на предоставление льгот и субсидий на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.



57,9 млрд грн заложено на выплату малообеспеченным семьям и другим получателям социальной помощи. Социальные стандарты будут расти быстрее инфляции, заверяет пресс-служба Кабмина.



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