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Дефицит бюджета Греции опустился до приемлемого для ЕС уровня

25.09.2017 17:24
ЕС решил прекратить принудительно снижать дефицит бюджета Греции
Фото: EPA

Совет Евросоюза (ЕС) решил прекратить дисциплинарные процедуры против Греции из-за чрезмерного дефицита после улучшения финансового положения государства. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Дефицит госбюджета Греции сейчас опустился ниже 3% ВВП - контрольного уровня для ЕС. Общий баланс Греции еще в прошлом году стал профицитным (0,7%), тогда как в 2009 году дефицит превышал 15%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, Экономика, дефицит госбюджета, ЕС
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