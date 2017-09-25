Дефицит бюджета Греции опустился до приемлемого для ЕС уровня
Совет Евросоюза (ЕС) решил прекратить дисциплинарные процедуры против Греции из-за чрезмерного дефицита после улучшения финансового положения государства. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Дефицит госбюджета Греции сейчас опустился ниже 3% ВВП - контрольного уровня для ЕС. Общий баланс Греции еще в прошлом году стал профицитным (0,7%), тогда как в 2009 году дефицит превышал 15%.
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