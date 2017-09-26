НБУ: Гонтарева останется в отпуске до утверждения ее отставки
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, подавшая президенту Петру Порошенко прошение об отставке, с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске и не планирует возвращаться к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНИАН.
"Валерия Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Национальном банке 11 мая этого года и не планирует возвращаться к работе в должности главы Национального банка", - отмечает пресс-служба.
В Нацбанке напомнили, что в рамках законодательства глава НБУ освобождается от занимаемой должности Верховной Радой по представлению президента.
"С 26 сентября Гонтарева продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки и, по имеющейся у Национального банка информации, вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем, до соответствующего решения президента и парламента", - сообщает регулятор.
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