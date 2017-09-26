Из-за налоговых махинаций бюджет теряет по 100 млрд грн в год
Из-за схем по уклонению от уплаты налогов, в которых задействован крупный бизнес, государственный бюджет недополучает каждый год 100 млрд грн. Об этом говорится в статье Экономической правды.
Наиболее распространенной схемой уклонения от налогообложения крупными предприятиями является использование офшоров.
По расчетам международной организации Global Financial Integrity, в течение 2004-2013 годов из Украины было выведено (соответственно, без уплаты налогов) около $116 млрд, что составляет в среднем 9,4% от ВВП ежегодно.
"Также большое распространение получили схемы по уклонению от уплаты НДС, в том числе через создание фиктивного налогового кредита. Размер махинаций за последние годы сократился, но существующие махинации с НДС отбирают у бюджета примерно 10-12 млрд грн в год", - говорится в статье.
Впечатляющие масштабы злоупотреблений крупными предприятиями можно наблюдать и на таможне, пишет автор.
По данным Global Financial Integrity, занижение стоимости импорта (вместе с контрабандой и схемами на ввоз физическими лицами товаров, легально экспортируемых из страны-экспортера, но перевезенных в Украину без таможенного оформления) составляло в период 2004-2013 годов в среднем $13 млрд в год.
"В общем, крупный бизнес, находящийся в собственности олигархических кланов, так или иначе, с помощью различных схем, недоплачивает государству от 100 до 160 млрд грн в год", - говорится в статье.
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