$1,32 млрд отразмещения госбондов поступили в Госказначейство

Минфин сообщил, что на счета Госказначейства зачислены $1,32 млрд от размещения гособлигаций Украины

Сегодня на счета Государственного казначейства Украины зачислены средства в объеме $1,32 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



"Одновременно была завершена сделка по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,68 млрд", - пишет пресс-служба Минфина.



В министерстве отмечают, что такая транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению госдолга в 2019-2020 годах. Поступления от нового выпуска, поступившие на счета казначачейства, будут использованы для финансирования общего фонда бюджета.



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