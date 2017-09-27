Представитель МВФ: Сейчас критический момент для Украины

Интервью с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине

Украина рассчитывает получить до конца года несколько траншей от Международного валютного фонда почти на $2 млрд. Взамен власти пообещали МВФ провести реформы. Часть из них до сих пор не стартовала. Чтобы остаться в программе Фонда, правительству нужно поспешить с принятием пенсионной реформы и созданием антикоррупционных судов. В кулуарах Украинского финансового форума, организованного группой ICU, LIGA.net удалось пообщаться с новым постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и расспросить его о маяках МВФ, оценке украинских реформ и о том, нужен ли Украине антикоррупционный суд.

- Правительство Украины планирует до конца года получить от МВФ два транша на $1,9 млрд. Насколько реалистичны эти ожидания?



- Украинская экономика стабилизировалась и начала расти. По нашим прогнозам, к концу этого года ВВП вырастет на 2%. Мы видим, что улучшается внешняя среда, европейская экономика становится сильнее. Все это создает хорошую возможность для Украины наверстать отставание от соседей в Центральной и Восточной Европе при условии, что будут продолжаться реформы, поддерживающие и ускоряющие экономический рост. Четвертый пересмотр программы МВФ завершится, когда будут имплементированы необходимые реформы. Как только это произойдет, мы вынесем результаты на рассмотрение Совета исполнительных директоров МВФ.



- Как вы оцениваете выполнение текущей программы МВФ?



- За последние три года Украина достигла многого. Правительство и Национальный банк смогли решить множество важных проблем. Им удалось сократить фискальный дефицит, они стабилизировали финансовую систему, скорректировали цены на газ и привели их в соответствие с рынком. И в этом смысле мы позитивно оцениваем достижения в рамках программы.

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Но сейчас критический момент для Украины. Нужно не останавливаться на достигнутом и важно переходить на другой уровень. Переходить к реформам, которые направлены уже не на стабилизацию экономики, а на ее рост в будущем.



- Если говорить о следующем транше, какие условия из последнего Меморандума самые принципиальные?



- Если мы говорим о ближайшем пересмотре программы, то фокус в основном на пенсионной реформе, ускорении приватизации, конкретных результатах борьбы с коррупцией. Также очень важно, чтобы продолжалась фискальная консолидация, чтобы была обеспечена долгосрочная финансовая стабильность, а реформы в энергетическом секторе соответствовали ранее достигнутым договоренностям.



- Некоторые из этих реформ, о которых вы говорите, - например, пенсионная реформа и приватизация - до сих пор не стартовали. Есть ли риск, что Украина в этом году не получит транши, на которые рассчитывает?



- Конкретно сейчас мы ждем результатов пенсионной реформы, приватизации и борьбы с коррупцией.



- Парламент готовился принять пенсионную реформу на прошлой неделе, но так и не сделал этого, потому что не все с ней согласны. Что Международный валютный фонд думает о предложенной модели пенсионной реформы?



- У нас были расширенные дискуссии с правительством по поводу пенсионной реформы. Мы уже очень давно ее обсуждаем. У нас есть общее понимание того, как она должна выглядеть в Украине. Пенсионная система должна быть стабильной, в будущем люди должны получать адекватные пенсии. Поэтому мы ожидаем, что в итоге принятая пенсионная реформа будет отвечать всем этим целям.



- Правда ли, что МВФ исключил земельную реформу из списка prior actions?



- Земельная реформа есть и будет важным элементом программы МВФ с Украиной. Мы признаем, что необходимо время для того, чтобы правильно ее организовать. Для того чтобы достичь широкого консенсуса по земельной реформе, время ее проведения передвинуто на конец 2017 года. А пока очень важно, чтобы власть готовилась к тому, чтобы ее вовремя провели. Земельная реформа может существенно помочь сельскохозяйственному сектору Украины достичь своего потенциала.

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- В одном из своих недавних публичных выступлений президент Петр Порошенко дал понять, что создание антикоррупционных судов в Украине займет очень много времени. Но насколько это принципиальное условие для Международного валютного фонда и может ли Украина дальше двигаться по программе, минуя его?



- Прежде всего данный вопрос нужно рассматривать в контексте того, что коррупция - это очень важная проблема, которую необходимо решать. Первые шаги в этом направлении сделаны. В 2015 году было основано Национальное антикоррупционное бюро. Теперь необходимо продолжать реформу, чтобы антикоррупционные дела незамедлительно и юридически безупречно рассматривались в судах. Антикоррупционный суд - это лучшее решение. Процедуры отбора и назначения антикоррупционных судей должны быть очень суровые. Судьи должны быть честными, независимыми и обладать специальными знаниями по комплексу вопросов, связанных с антикоррупционными делами.



- Недавно в отставку ушла Валерия Гонтарева. Чего Международный валютный фонд ожидает от нового главы Национального банка?



- Валерия Гонтарева очень усилила монетарную политику и политику финансового сектора, ввела гибкий обменный курс. Очень важно, чтобы эта работа продолжалась под руководством сильного независимого и квалифицированного управляющего. Определенность с главой Центробанка очень важна для предсказуемости макроэкономической политики и доверия к ней.



- Должен ли президент Украины согласовывать с МВФ назначение главы Национального банка?



- У нас есть позиция по поводу квалификации управляющего Центробанка. Но мы не вовлечены в оценку конкретных кандидатов.



- Принимает ли Международный валютный фонд участие в формировании и согласовании государственного бюджета на следующий год? Возможно, вы уже знакомились с документом и можете его оценить?



- Мы, конечно, очень заинтересованы в стабильности фискальной политики, ее качество имеет для нас значение, она должна поддерживать цели экономического роста. Мы всегда отслеживаем то, как реализуется бюджет этого года, как формируется бюджет следующего. Но пока что мы фактически на старте бюджетного процесса, и комментировать документ на этом этапе очень рано. Мы ожидаем, что в этом году бюджет, ключевые параметры которого соответствуют программе реформ, поддерживаемой Международным валютным фондом, будет принят.

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- Через два года Украине предстоит совершить существенные выплаты по внешнему долгу. Как вы считаете, что должно правительство делать уже сегодня, чтобы избежать дефолта в 2019 году?



- Самый лучший рецепт - это двигаться вперед с реформами. Очень важно, чтобы налогово-бюджетная и финансовая политика продолжала быть ответственной, чтобы сокращался государственный долг. Для этого необходимо провести пенсионную реформу, она со временем сократит давление пенсионной системы на государственный сектор. Также необходимо проведение реформ здравоохранения, образования и госслужбы, чтобы обеспечить эффективное использование государственных средств. Не менее важны структурные реформы, которые усилят потенциал и динамику экономического роста Украины.



- С каждым новым траншем домашнее задание для Украины становится все сложнее. Нет ли у руководства Международного валютного фонда оснований опасаться, что текущая программа, как и все предыдущие, закончится преждевременно?



- Я не хочу вдаваться в подобные раздумья. За последние годы мы все вместе многого достигли и правильно определили приоритеты реформ. Теперь время фокусироваться на том, как эти реформы реализовать.



- Когда в Украину прибудет следующая миссия МВФ?



- Сейчас у нас нет конкретных дат. Мы постоянно контактируем с правительством и Национальным банком, обсуждаем имплементацию программы. Со сроками прибытия мисси определимся позже.

Кристина Болотова