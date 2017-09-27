Ипотека и потребкредиты подешевели

Обзор актуальных кредитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.09.2017)

За последние два месяца ипотека и потребительские кредиты подешевели. Ссуды на авто выросли в цене. Из 28 исследуемых банков, кредитуют 22. Общее число предлагаемых банками кредитных программ составляет 90.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили выросла на 0,13 п.п. и составляет 16,05% годовых. По итогам третьего квартала автокредиты подорожали на 0,08 п.п. Минимальные ставки предлагают ОТП Банк (0,01- 2,99%), Укргазбанк (4,99%), при сроке кредитования до 1 года.

Средняя стоимость ипотеки опустилась на 0,91 п.п., и составляет 19,93% годовых. За последний квартал средняя ставка снизилась на 0,97 п.п.. Кредиты на недвижимость падают в цене с начала года. Минимальные ставки предлагает Укргазбанк, на покупку жилья на первичном рынке, под 5-10% годовых на срок от 1 до 2 лет.

Потребительские кредиты подешевели на 0,20 п.п., средняя процентная ставка составляет 37,51% годовых. Минимальные ставки предлагают Кредобанк (17,9%), Ощадбанк (20,49%), под залог недвижимости. Максимальные ставки предлагают кредиты наличными без обеспечения: Банк Конкорд (98,55%), БТАБанк (82,8%), Укрсиббанк (75%). Средняя ставка по овердрафтам не претерпела изменений и составляет 32,77% годовых.

При написании материала исследовались 22 банка, 90 кредитных программ,

данные по состоянию на 27.09.17

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