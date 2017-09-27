Минфин разместил госбонды на 126 млн грн
Министерство финансов на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 125,89 млн грн.
Согласно данным ведомства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения один год со средневзвешенной доходностью 14,35% годовых.
"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 сентября, в государственный бюджет привлечено 125,89 млн грн", - заявили в министерстве.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6571
-
3851
-
3594
-
3436
-
3392