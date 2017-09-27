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Минфин разместил госбонды на 126 млн грн

27.09.2017 12:32
Минфин разместил госбонды на 126 млн грн

Министерство финансов на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 125,89 млн грн.

Согласно данным ведомства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения один год со средневзвешенной доходностью 14,35% годовых.

"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 сентября, в государственный бюджет привлечено 125,89 млн грн", - заявили в министерстве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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