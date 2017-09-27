Минфин разместил госбонды на 126 млн грн

Министерство финансов на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 125,89 млн грн.



Согласно данным ведомства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения один год со средневзвешенной доходностью 14,35% годовых.



"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 сентября, в государственный бюджет привлечено 125,89 млн грн", - заявили в министерстве.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.