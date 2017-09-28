НБУ продал банкам более $36 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,5111 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 28 сентября, $36,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $38 млн по курсу от 26,48 грн/долл до 26,52 грн/долл.



НБУ продавал валюту по курсу от 26,5 грн/долл до 26,52. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5111 грн/долл, сообщает НБУ.



До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 21 сентября и продал $27,1 млн по средневзвешенному курсу 26,2203 грн.



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