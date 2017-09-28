Кабмин выделил 1,7 млрд грн на региональные проекты
Кабинет Министров выделил 1,7 млрд грн на реализацию более тысячи проектов социально-экономического развития в разных областях страны. Об этом сообщает Правительственный портал.
Документ, среди прочего, предусматривает финансирование обходной дороги Днепра, достройки перинатального центра в Луцке, реконструкции водоканала Хмельницкого.
"Речь идет о всем комплексе социально-экономического развития территорий. Надеемся, что этими ресурсами местные власти воспользуются и смогут качественно реализовать эти проекты с прозрачными тендерами и понятными ценами", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
Он добавил, что большинство проектов будут воплощены в этом году.
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