Кабмин выделил 1,7 млрд грн на региональные проекты

Правительство выделило почти 2 млрд грн на проекты социально-экономического развития в регионах

Кабинет Министров выделил 1,7 млрд грн на реализацию более тысячи проектов социально-экономического развития в разных областях страны. Об этом сообщает Правительственный портал.



Документ, среди прочего, предусматривает финансирование обходной дороги Днепра, достройки перинатального центра в Луцке, реконструкции водоканала Хмельницкого.



"Речь идет о всем комплексе социально-экономического развития территорий. Надеемся, что этими ресурсами местные власти воспользуются и смогут качественно реализовать эти проекты с прозрачными тендерами и понятными ценами", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.



Он добавил, что большинство проектов будут воплощены в этом году.



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