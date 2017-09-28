Гройсман рассказал, как Украине попасть в клуб богатых стран

Премьер-министра назвал условия для роста экономики Украины на 5%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал условия для роста экономики на 5%. Об этом сообщает Правительственный портал.



По словам Гройсмана, развитие промышленности Украины, в частности сегмента машиностроения, позволит обеспечить рост экономики в целом не менее чем на 5%.



"Мы говорим об устойчивом росте экономики, а он требует развития собственного машиностроения, внедрения инноваций. И мы должны создавать дополнительные возможности, чтобы такое развитие было качественным", - подчеркнул глава правительства.



По итогам 2017 года Минэкономразвития ожидает продолжения роста ВВП на уровне 1,8-2%.



Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП Украины на этот год с 1,9% до 1,6%.



Кабинет министров ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.



МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%. По итогам 2015 года было отмечено падение на 9,8%, в 2014 году - на 6,6%.



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