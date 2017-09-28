Данилюк: Ключевое условие транша от МВФ - пенсионная реформа

Принятие пенсионной реформы является главным условием для получения Украиной следующего транша от МВФ, сказал министр финансов

Принятие Верховной Радой пенсионной реформы является ключевым условием для получения Украиной следующего транша кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк, пишет УНИАН.



"Ключевое условие для получения следующего транша - это пенсионная реформа", - подчеркнул он.



Министр сообщил также, что $1,9 млрд следующего транша от МВФ поступят на счета Национального банка, а не в бюджет, поэтому их задержка на месяц-два-три не окажет дестабилизирующего влияния на финансовую систему.



Данилюк добавил, что нахождение в программе с МВФ - это важный позитивный сигнал для инвесторов, что Украина движется в правильном направлении.



Говоря о пенсионной реформе, министр напомнил, что правительство ожидает ее утверждения парламентом на следующей неделе, что даст возможность стабилизировать пенсионную систему и повысить пенсии для 9 млн украинских пенсионеров с 1 октября.



По прогнозам НБУ, до конца этого года Украина получит $2 млрд от МВФ.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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