Украина планирует привлечь у Всемирного банка $1 млрд
Украина планирует привлечь у Всемирного банка (ВБ) $1 млрд. Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца, пишет Bloomberg.
"Мы ведем переговоры со Всемирным банком, но еще пришли к окончательному соглашению, и эта сумма может быть значительно меньшей", - уточнил Буца.
Он отметил, что для Украины заимствовать у международных финансовых учреждений и других официальных кредиторов гораздо дешевле, чем выходить на рынок.
Всего в следующем году Украина планирует привлечь около $8 млрд финансирования. Программа Международного валютного фонда для Украины предусматривает привлечение на международном рынке $2 млрд.
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