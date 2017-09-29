Как связаны реформы и экономический рост

Семь мнений с Ukrainian Financial Forum об экономических успехах и проблемах Украины

Украинская экономика растет шесть кварталов подряд. В этом году правительство прогнозирует 1,5% роста ВВП, в следующем - рассчитывает на 3%. Много это или мало? Чиновники, бизнесмены и представители международных финансовых организаций в рамках Ukrainian Financial Forum, организованного группой ICU, обсудили результаты реформ в Украине и оценили темпы экономического развития. Несмотря на то, что Украине удалось стабилизировать экономику, ситуация по-прежнему остается неустойчивой. LIGA.net записала ключевые тезисы их выступлений.



Александр Данилюк, министр финансов Украины:



За последние годы мы достигли определенных успехов, вернули экономический рост и вернулись на международные рынки капитала. Но пока мы не можем быть довольны результатами. Правительство начало много реформ, но они должны наконец быть имплантированы. Сейчас этого не происходит. Люди пока испытывают негативные последствия от реформ, но еще не чувствуют их положительного влияния.



Следующие несколько лет будут ключевыми. Нам нужна налоговая реформа, она улучшит бизнес-климат и вернет доверие бизнеса к государству. Мы должны сделать все возможное, чтобы принять земельную реформу в этом году. В ближайшие два года мы должны закончить большую приватизацию. Мы сделали определенные ошибки в прошлом, но сейчас мы меняем процесс приватизации. Уже готовятся компании для продажи, и сейчас эта подготовка должна занять вдвое меньше времени. Также нужна реформа государственной исполнительной службы. Все еще не реформирована инфраструктура. До сих пор нет Службы финансовых расследований.



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По моим прогнозам, имплементация этих реформ не займет много времени. Они могут быть сделаны менее чем за год, если на них будет сделан приоритет. Результаты будут ощущаться очень скоро. Я поговорил более чем с сотней инвесторов, которые управляют более чем двумя триллионами долларов, и у меня есть впечатление, что Украину ждет улучшение экономики, ведь инвесторы проявляют свой интерес к нашей стране. Мы прогнозируем рост экономики на уровне 6-7% в течение следующих двух лет.

Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы:



В Украину вернулся экономический рост, но мы должны признать, это очень низкий рост. Мы прогнозируем, что в этом году будет только 2%. Результат за второй квартал этого года - 2,3% роста ВВП. Но мы не видим существенных рывков, нет взлета экономики, и поэтому мы переживаем.

Если рост продолжится на том же уровне, этого будет достаточно для того, чтобы повысить доходы граждан и, по меньшей мере, выйти на тот уровень развития, который был до кризиса 2014 года. Сейчас нет времени на промедление. Несмотря на то, что много было сделано, фундаментальные структурные реформы еще впереди. Например, реформа здравоохранения, пенсионная реформы.

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Больше всего для роста экономики важна земельная реформа. Только две страны в Европе не имеют рынка земли. Одна из них - Беларусь, но у них колхозы и это совсем другая ситуация. Вторая страна - Украина. Уже давно власть должна была разрешить продажу и покупку земли сельхозпредприятий назначения. По нашим подсчетам, это сильно поможет поднять экономику. Мы переживаем, потому что Украина еще в достаточно хрупком состоянии, экономика неустойчива, темпы восстановления еще не являются стабильными. Если на протяжении полугода, реформы, о которых мы говорим, будут имплементированы, есть шанс не скатиться вниз.

Катерина Рожкова, заместитель главы правления Национального банка Украины:



Для того, чтобы украинская финансовая система могла в дальнейшем работать успешно, необходимо продвижение реформ остальных секторов. Лично я оптимистично настроена относительно развития украинской экономики, несмотря на сопротивление системы. Благодаря финансовой стабилизации, реформам банковского сектора, энергетического сектора, мы сегодня видим, что и другие изменения продвигаются широким фронтом.



Сейчас в Украине очень много говорят об антикоррупционной реформе. Но антикоррупционная реформа - это не только о снижение коррупции в судах, это все наши реформы, которые уже были сделаны и должны быть сделаны. Все они направлены на снижение коррупции в стране. Я ожидаю, что они будут реализованы скоро.



Тимоти Эш, главный стратег по вопросам суверенного долга BlueBay Asset Management:



Я не очень верю в прогнозы украинского правительства. Сейчас Украина действительно провела очень успешное размещение евробондов с технической точки зрения, накопила определенную денежную массу в банках. Но, к сожалению, прошлый опыт свидетельствует о том, что, когда страна восстанавливает доступ к рынку, энтузиазм реформ проходит.

Если Украина и в дальнейшем будет получать больше доступного финансирования, то правительство все меньше будет заинтересовано в улучшении экономической ситуации. Существуют справедливые опасения в бизнес-среде: когда в правительство накапливает деньги в банках, политическая воля на проведение реформ ослабевает.



Макар Пасенюк, управляющий партнер инвестиционной группы ICU:



Инвестиции являются ключевым фактором, который поможет обеспечить рост экономики в ближайшие годы. Сейчас их уровень недостаточен. Инвестиций в основной капитал во втором квартале этого года составили 15,4% от ВВП. Это выше, чем 15,1% в целом за 2016-й год и 13% годом ранее. Но необходимый уровень для обеспечения экономического роста - не менее 20-25% от ВВП ежегодно.

Наиболее перспективные отрасли для инвестирования - сельское хозяйство, инфраструктура и энергетика. Потенциальный объем инвестиций, полученный от продажи земли оценивается в $15-20 млрд. Украинский рынок энергетики является вторым по величине резервом для привлечения инвестиций и, более того, нуждается в них для предотвращения техногенных катастроф и обеспечения устойчивого роста в будущем. У генерирующих и передающих мощностей срок эксплуатации исчерпан на 70%-80%. Необходимый объем инвестиций для восстановления сроков эксплуатации оценивается в $15-20 млрд.

Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа:



За последние годы Украина многого достигла. Три года назад, когда мы обсуждали вопрос национализации ПриватБанка, лучшие эксперты в этой стране мне доказывали, что это невозможно, и что власть никогда не пойдет на это. Но сейчас мы видим, что все удалось. То же можно сказать и о реформе энергетического сектора.

Сейчас, когда ситуация налаживается, меня беспокоит только один момент. Недавно очень успешно были эмитированы евробонды. Это означает, что положение для власти стало более удобным. Это означает, что давление на реформы ослабится, и власть перейдет в режим предвыборной гонки.

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Задача реформаторов в правительстве - не допустить такого развития событий. Независимые члены набсовета Нафтогаза недавно подали в отставку и это был пример того, как происходит откат назад. Эту ситуацию срочно нужно решить.



Йоста Люнгман, глава представительства МВФ в Украине:



Украина многого достигла за последние три года. Сейчас мы видим улучшение экономической ситуации, доступ к рынкам, аппетит к реформам. Украина больше не находится в режиме кризисного управления. Сейчас приоритеты украинского правительства нацелены на финансовую стабильность, борьбу с коррупцией, внедрение важных реформ - земельный и пенсионной. МВФ разделяет эти приоритеты. Вместе с Украиной мы уже определили основные направления реформ, сейчас вызовом для правительства является их имплементация.

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