 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.34  26.58   EUR:  30.84  31.36
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

МВФ настаивает на создании антикоррупционного суда

29.09.2017 11:51
Представитель МВФ в Украине назвал создание антикоррупционного суда лучшим решением в борьбе с коррупцией
Йоста Люнгман, фото: пресс-служба МВФ

Антикоррупционная реформа является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом в интервью LIGA.net заявил представитель МВФ Йоста Люнгман.

"Коррупция - это очень важная проблема, которую необходимо решать. В 2015 году было основано Национальное антикоррупционное бюро. Теперь необходимо продолжать реформу, чтобы антикоррупционные дела незамедлительно и юридически безупречно рассматривались в судах. Антикоррупционный суд - это лучшее решение", - заявил Люнгман.

Также глава представительства МВФ в Украине назвал требования для назначения будущих антикоррупционных судей. "Процедуры отбора и назначения антикоррупционных судей должны быть очень суровые. Судьи должны быть честными, независимыми и обладать специальными знаниями по комплексу вопросов, связанных с антикоррупционными делами", - сообщил Люнгман.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что создание антикоррупционного суда в Украине может занять два года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ, коррупция
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров