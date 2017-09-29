МВФ настаивает на создании антикоррупционного суда
Антикоррупционная реформа является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом в интервью LIGA.net заявил представитель МВФ Йоста Люнгман.
"Коррупция - это очень важная проблема, которую необходимо решать. В 2015 году было основано Национальное антикоррупционное бюро. Теперь необходимо продолжать реформу, чтобы антикоррупционные дела незамедлительно и юридически безупречно рассматривались в судах. Антикоррупционный суд - это лучшее решение", - заявил Люнгман.
Также глава представительства МВФ в Украине назвал требования для назначения будущих антикоррупционных судей. "Процедуры отбора и назначения антикоррупционных судей должны быть очень суровые. Судьи должны быть честными, независимыми и обладать специальными знаниями по комплексу вопросов, связанных с антикоррупционными делами", - сообщил Люнгман.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что создание антикоррупционного суда в Украине может занять два года.
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